Cercio dedica a Castelao una de las jornadas de su ciclo cultural

El Ciclo Cultural de Cercio organizado por la asociación cultural A Carballeira cumple 51 años y como cada otoño llena de actividad esta parroquia lalinense. El programa fue presentado ayer en el consistorio por los representantes del colectivo promotor Luis Castro Pol y Fernando Rodríguez, acompañados de las concejalas Paz Pérez y Begoña Blanco.

El ciclo arrancará el día 1 de noviembre con un magos que, según explicó Fernando Rodríguez, no será por la noche sino a mediodía. Dará comienzo a las 14.00 horas en el pabellón del colegio público y en este ágape se servirá un menú compuesto por pulpo, carne ao caldeiro, postres y castañas. El precio será de 32 euros, 16 pagarán los niños de entre 5 y 10 años, mientras que los menores de esta edad podrán asistir gratis. Las reservas de plazas deben formalizarse con el pedáneo antes del 30 de este mes. La jornada festiva tendrá continuidad a partir de las 17.30 horas con la actuación en el centro social del grupo musical cruceño Xuntounos ela.

El 8, antes Día do Neno, pasa denominarse Día da Ilusión e da Música, también con los más pequeños de la casa como protagonistas. Así, a partir de las 16.30 horas en el centro social se proyectará la película infantil Blancanieves Disney 2025. Otra cita que no falta nunca en este ciclo cultural es la chocolatada popular, que dará comienzo en torno a las 18.00 horas. Los actos de esta segunda jornada se cerrarán con la actuación de la Banda de Música Xuvenil de Muimenta.

El 15 de noviembre, tercer sábado del Ciclo Cultural en la parroquia, estará dedicado a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A las 16.30 se inaugurará en el centro social una exposición sobre el político, escritor o dramaturgo gallego. Esta propuesta coincide con el 75 aniversario del fallecimiento del rianxeiro. A las 17.00 el público presente podrá presenciar una actuación de la Escola de Baile e Música Tradicional A Carballeira y a las 18.00 horas el actor lalinense Inacio Vilariño presentará la obra de su compañía Fantoches Baj Castelao, un corazón á intemperie. Se trata de un montaje de marionetas donde el dramaturgo Manuel Varela Buxán conversa con la destacada figura de la historia de Galicia.

El 30, dedicado precisamente a Varela Buxán, dramaturgo que vivió en Cercio y con el que comenzó esta programación cultural, arrancará con una caminata por la zona. Por el momento no está cerrado el trazado que se va a completar, si bien la organización indicó que será de unos 10 kilómetros por el entorno de Cercio, con salida en la iglesia parroquial y de dificultad baja. Ya para las 17.00 horas está prevista una función teatral protagonizada por el grupo aficionado Luscofusco, en el que participan vecinas de la parroquia. La pieza Herencia compartida está dirigida por Gloria Pazos y se podrá presenciar en el centro social.

Organización y representantes del grupo de gobierno animaron a los vecinos, no solo de Cercio, a acudir a estas actividades y pusieron en valor el trabajo de difusión de la cultura y la tradición que realiza A Carballeira.