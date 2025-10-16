Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cabaleiros de Lalín elige a Gaspar García como presidente

REDACCIÓN

Lalín

El lalinense de Vilatuxe, Gaspar García Dobarro acaba de ser elegido como nuevo presidente del colectivo ecuestre Cabaleiros de Lalín. García, que sucede en el cargo a Javier Cuíña, máximo mandatario de la asociación desde diciembre de 2023, se ha dado un tiempo para confeccionar su junta directiva y, después, consensuar la fecha definitiva de la prestigiosa Feira do Cabalo de Lalín.

