El BNG se opone a las obras de la Rúa Don Nicolás

El BNG critica nuevamente «la obstinación del PP (da igual quien lo dirija) de gastar el dinero de los vecinos en obras innecesarias», refiriéndose a las obras de la Rúa Don Nicolás, que empezaron hace 2 días, levantando la plataforma de cemento colocada hace apenas 16 años. «Nosotros pensamos que, más allá de la zona cero de la villa, hay otros espacios, incluyendo el rural, que sí necesitan un arreglo. Esto no es gestionar bien el dinero de todas y todos, esto es un despilfarro», concluyen los nacionalistas, que rechazan la reforma de la Farola.