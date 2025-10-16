El BNG se opone a las obras de la Rúa Don Nicolás
El BNG critica nuevamente «la obstinación del PP (da igual quien lo dirija) de gastar el dinero de los vecinos en obras innecesarias», refiriéndose a las obras de la Rúa Don Nicolás, que empezaron hace 2 días, levantando la plataforma de cemento colocada hace apenas 16 años. «Nosotros pensamos que, más allá de la zona cero de la villa, hay otros espacios, incluyendo el rural, que sí necesitan un arreglo. Esto no es gestionar bien el dinero de todas y todos, esto es un despilfarro», concluyen los nacionalistas, que rechazan la reforma de la Farola.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»