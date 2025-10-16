Más de 5.200 vecinos trabajan en un municipio distinto al de su residencia

La movilidad laboral afecta a más de 5.000 vecinos de las comarcas que a diario acuden a trabajar a un municipio distinto del que residen. Un total de 25.759 personas figuraban en agosto dadas de alta en la Seguridad Social como activos, aunque solo 20.530 tienen su puesto de trabajo en uno de los ocho concellos de Deza y Tabeirós-Montes; es decir, son 5.229 los afectados por razones de movilidad.

Si hace un tiempo Rodeiro era el único ayuntamiento de la zona que recibía más trabajadores a diario del total de empadronados en el municipio con un empleo, ahora la totalidad de los del área ya tienen más activos desplazados que en su propio territorio. Los censos del Instituto Nacional de Estadística (INE) refieren cotizantes en activo en empresas de la zona y ahí figuran 20. 530, mientras que los 25.759 son los vecinos censados en las comarcas con trabajo. Así, Lalín se mantiene claramente como el término municipal que más empleo genera, con 7.330 cotizantes, mientras que los lalinenses inscritos en el mercado laboral son 998 más. En A Estrada trabajan 5.556 personas y un total de 8.290 tienen un puesto de trabajo en cualquier localización. En Silleda se equiparan mucho los balances, con 3.923 vecinos en activo y 3.824 personas como empleados o autónomos en empresas localizadas en Trasdeza. En Vila de Cruces son 1.915 y 1.240, respectivamente, mientras que en Agolada el balance se desglosa en 787 y 481. Rodeiro es el que más equilibrio muestra, con 935 cambotes que cada mes cotizan con su nómina al sistema público y 928 altas en sus empresas. En Dozón son 397 y 298. Por último, en Forcarei aparecen en el censo estatal 869 afiliados a la Seguridad Social en sociedades dadas de alta en este concello, pero un total de 1.184 forcaricenses están en activo.

La movilidad laboral crece en comparación con el pasado mes de enero, cuando la diferencia era de 4.831 casos.

Agosto se cierra con 25.759 cotizantes, 118 más en un mes

El pasado mes de agosto se cerró con 118 cotizantes más que los que había en julio, alcanzando los 25.641 afiliados de la Seguridad Social. El mercado laboral se movilizó en la mayor parte de los municipios de las comarcas pues solo Dozón recortó cotizantes en comparación con el mes anterior, restando exactamente nueve y se queda con 397. Lalín sumó medio centenar y totaliza 8.328, Silleda mejoró en 25 su número de afiliados y llega a 3.923. Tanto Vila de Cruces como Rodeiro incrementaron en dos sus activos, situándose con 1.915 y 935, respectivamente, mientras que Agolada sumó dos y cuenta con 787. En A Estrada son ahora 38 a mayores, con exactamente 8.290, y en Forcarei siete más, quedando con 1.184. Este incremento, una vez más, debe atribuirse al régimen general, donde se concentran 94 altas, otras 21 corresponden al agro y ocho a empleados del hogar. Los autónomos siguen cayendo y se quedan en 6.839 tras restar cinco en un mes.