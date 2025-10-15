Los vecinos valoran finalizar la recogida de firmas en favor de Marcos Torres

La iniciativa vecinal de la recogida de firmas para solicitar la permanencia de Marcos Torres al frente de la parroquia de Lalín podría tener las horas contadas. Las opiniones vertidas por el propio sacerdote en sus redes sociales pidiendo apartarse del foco mediático y la publicación ayer de los nombramientos de la Diócesis de Lugo han mermado mucho la moral de los promotores de la idea.

Al cierre de esta edición, estaba prevista una reunión para tomar una decisión definitiva al respecto pero todo indica que la campaña está abocada a su fin ante las actuales circunstancias. Incluso se había planeado en un primer momento celebrar la reunión por la mañana, pero los organizadores no consiguieron poder reunir a todos los integrantes de la iniciativa. De todas formas, los folios de las firmas continuaban ayer en los locales y la gente siguió firmando ajena a lo acontecido.

Declaraciones

El detonante del cambio de actitud entre los organizadores de la recogida de signaturas fueron las declaraciones hechas por el sacerdote en una homilía el martes y, ayer, en su perfil de Facebook. Tras haber conseguido la cifra de 2.500 firmas, los feligreses tenían pensado ayer hacer una valoración serena y sosegada por lo dicho por parte del cura. Todo empezó durante una homilía en la que el presbítero lalinense manifestó que «si no me esfuerzo de corazón por evitar situaciones que puedan provocar división y malos entendidos en el pueblo, sería mi derrota y podría decir con razón que he sido un mal párroco».

Por la noche, en sus redes sociales Torres manifestaba que «lo que me toca es ser párroco en esta tierra, desde donde escribo, y seguiré viviéndola y sirviéndola con todo mi corazón, mientras el Señor lo quiera. Es un error que el sacerdote sea el centro de las conversaciones o las noticias. Para nosotros, los cristianos, el centro es Cristo, y con él, su pueblo. Y los sacerdotes estamos para servir, unir, consolar y guiar hacia Él».