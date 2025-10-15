La Universidad de Belgrano homenajea a Benito Blanco

El empresario lalinense afincado en Argentina, Benito Blanco Álvarez, fue galardonado por la Universidad de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Blanco recibió un galardón acompañado por su familia, y también tuvo tiempo de reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de visita oficial estos días en el país austral.

Nacido en la parroquia lalinense de Alfonselle el 2 de agosto de 1931, Blanco partió en 1952, sin haber cumplido los 20 años, a la aventura de la emigración. En Argentina fundó empresas mineras y llegó a ser conocido como El Rey del Petróleo, por los contratos directos que firmó con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Pero su gestión ha estado ligada a casi todos los emprendimientos hispánicos en Buenos Aires.