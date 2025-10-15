Silleda renueva el distintivo Bandeira Verde de Galicia

El Concello de Silleda ha renovado el distintivo Bandeira Verde de Galicia, que logró por primera vez el año pasado. Son 33 los concellos distinguidos en esta convocatoria, de los 36 presentados. Sanxenxo, A Illa, Tomiño, Ponte Caldelas y Mos son los otros cinco de la provincia pontevedresa.

La entrega de banderas tuvo lugar ayer en Mos, coincidiendo con la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia. El acto estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y contó con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. La representación de Silleda corrió a cargo de la tenienta de alcaldesa, Mónica González Conde, y los concejales Manuel Requeijo (Transición Ecológica) y Ángela Troitiño (Educación).

La consecución del distintivo facilitará que Silleda obtenga mayores puntuaciones a la hora de optar a subvenciones autonómicas vinculadas al patrimonio natural y a la gestión de los residuos. Podrá seguir consolidando, además, el compromiso de cumplimiento con la Agenda 2030.

«La bandeira verde no solo destaca el compromiso medioambiental de Silleda, sino que también abre nuevas oportunidades para seguir avanzando en políticas de sostenibilidad y protección del entorno natural, mejorando la calidad de vida de nuestra ciudadanía», valora Conde. El ejecutivo agradece la distinción, «resultado del trabajo de los últimos años, con gobiernos comprometidos con el medio ambiente y que ahora se renueva gracias al mantenimiento y la mejora de las acciones ambientales», indica Requeijo.

Entre las acciones que puntuaron para lograr el reconocimiento están las políticas de gestión de residuos, movilidad sostenible y protección del paisaje. Se valoró la existencia del Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), materializado en obras como las calles Progreso, Arturo Pérez Lázara o Chousa Nova y las sendas de Toiriz o la mejora integral del centro de A Bandeira. Y se tuvo en cuenta la adhesión al Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces), para reducir un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero antes de 2030; el Plan Municipal de Emerxencias e Xestión do Risco de Seca; la red de calor con biomasa; la implantación del contenedor marrón; o la entrega de más de 600 composteros.