Segundo premio en la Lotería estradense

La Administración de Loterías Nº 1 de A Estrada, situada en la Calvo Sotelo, continúa con su racha de entrega de premios, donde hace unos días vendió el número posterior al segundo premio del Sorteo de Lotería del 12 de octubre, que fue el número 92.832. La persona afortunada que posee el boleto con el 92.833 podrá cobrar una suma de 1.607,50 euros.