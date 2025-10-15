Sabores da Estrada abre puesto en el Novo Mercado

Sabores da Estrada se incorporará desde hoy con un puesto permanente a las ferias semanales de los miércoles y sábados en el Novo Mercado. La asociación, creada en diciembre de 2024, agrupa a productores locales comprometidos con una comercialización sostenible y de proximidad. Ofrecerá productos con sello estradense como miel, huevos, quesos, sidra o repostería tradicional. Su estreno coincidirá con la celebración del Día de la Mujer Rural.