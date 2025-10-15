El PSOE también acusa al PP de politizar a los alcaldes de barrio
Pide una selección democrática mediante votación popular
REDACCIÓN
A Estrada
El PSOE de A Estrada se suma a las críticas del BNG por lo que califican como una instrumentalización política de los pedáneos y de los canales municipales para promover un acto del Partido Popular. El portavoz socialista, Luis López Bueno, considera que el PP «busca agentes políticos, no representantes vecinales», y pide a los alcaldes y alcaldesas de barrio que «actúen con responsabilidad en sus funciones». López Bueno recordó que su grupo propuso sin éxito un sistema de elección democrática para estos cargos, mediante votación popular en cada parroquia.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea