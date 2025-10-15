El PSOE también acusa al PP de politizar a los alcaldes de barrio

El PSOE de A Estrada se suma a las críticas del BNG por lo que califican como una instrumentalización política de los pedáneos y de los canales municipales para promover un acto del Partido Popular. El portavoz socialista, Luis López Bueno, considera que el PP «busca agentes políticos, no representantes vecinales», y pide a los alcaldes y alcaldesas de barrio que «actúen con responsabilidad en sus funciones». López Bueno recordó que su grupo propuso sin éxito un sistema de elección democrática para estos cargos, mediante votación popular en cada parroquia.