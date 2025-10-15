Protesta de los carteros de la unidad de reparto de Lalín
La Confederación Intersindical Galega (CIG) convocó ayer en Lalín la enésima protesta –comenzaron hace más de un año– contra la precarización del servicio de Correos en la comarca dezana. La unidad de reparto de Lalín, alegan los manifestantes, precisaría una decena de trabajadores más para garantizar el servicio postal a la capital dezana y a los municipios de Rodeiro, Agolada y Dozón.
