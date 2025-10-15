Planos que reivindican el rural

O pesadelo das vacas, ópera prima del director vigués Rafa de los Arcos, afronta la recta final del rodaje en tierras dezanas. La película producida por Matriuska podría llegar a las salas en la segunda mitad del año que viene, pero el equipo todavía tiene por delante mucho trabajo y horas de grabación –se prevén 180 minutos de montaje para una película de hora y media– y ayer por la mañana la producción se trasladó al Lalín Arena. En el multiusos se rodaron secuencias de un evento que emula a Feiradeza, donde vacas frisonas se colaron en medio de las cámaras y con los protagonistas de la cinta, María Vázquez y Diego Anido, caracterizados como ganaderos.

El concejal lalinense Avelino Souto (con peto) asistió a la producción en el manejo de vacas. / Bernabé/Javier Lalín

La elección de un entorno rural, del interior gallego, con referencias evidentes a su construcción social y económica, no pasaron desapercibidas para los representantes públicos que no se quisieron perder esta jornada de trabajo. Así, el conselleiro de Cultura, José López, puso el acento en la dimensión del audiovisual gallego «que vive un momento extraordinario» y que interpreta el ya icónico eslogan de «Galicia Calidade». Rodada en Lalín, Silleda y Rodeiro, para el conselleiro esta cinta ejemplifica la proyección de la modernidad desde un entorno básicamente rural. «El argumento se adapta perfectamente a la realidad del interior de Galicia», apuntó.

Preparativos del rodaje. / Bernabé/Javier Lalín

La producción cuenta con una ayuda de 280.000 euros por parte de la consellería, pero también implicó a otros organismos públicos como la Diputación provincial o el Concello de Lalín. «Estamos en otro rodaje más en la provincia; somos un plató magnífico», declaró Luis López, quien recordó que la actual campaña turística del patronato Rías Baixas es la primera de la historia en la que en sus imágenes no aparece un solo metro de playa. A juicio del presiente provincial es fundamental que actividades culturales o rodajes lleguen a municipios medianos o pequeños y que no se establezcan permanentemente en las grandes urbes. Recordó, en este sentido, que el Arena acogió el año pasado la gala del audiovisual gallego, evento que se movió por primera vez de una ciudad.

Set de maquillaje. / Bernabé/Javier Lalín

El alcalde anfitrión, José Crespo, asumió su habitual fondo reivindicativo para poner en valor la construcción del Arena [ayer estrenaba una superficie protectora de última generación para la pista], el sector lácteo como actor protagonista de la economía de la zona. «Gracias por apostar por Lalín y esperemos que este kilómetro cero valga también para demostrar que el interior también existe», subrayó, acerca del reequilibrio territorial.

Extras, ayer, en el Arena. / Bernabé/Javier Lalín

El multiusos se transformó en un evento ganadero con vacas de alta calidad genética –el edil lalinense Avelino Souto asistió en el manejo de los animales– donde discurre una parte del guión de la cinta. Una pista como las de los concursos de frisón, un escenario para la entrega de premios o un bar mostraron a parte del equipo lo que representa este sector, en un montaje donde tampoco faltaron numerosos vecinos como extras.

Para Rafa de los Arcos este está siendo un rodaje «intenso». «Comenzamos a llegar por esta zona en junio y la verdad es que todos el mundo se volcó muchísimo», indicó, al tiempo que recordó que la finalización del rodaje está programada para el día 24. O pesadelo das vacas debería estar lista en la primera mitad de 2026 y su ronda de presentación por festivales podría condicionar la fecha definitiva de un estreno que tendrá a Lalín en su calendario. El director destacó la dureza que soportan los actores en jornadas maratonianas de rodaje. «Hay emoción, técnica; un poco de todo», subrayó.

Equipos técnicos preparados para la producción. / Bernabé/Javier Lalín

La visita de ayer fue coordinada por el equipo de la productora Matriuska, con Daniel Froiz al frente, y contó con la presencia de, entre otros, del Agadic), Jacobo Sutil; del diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela; la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena; y el teniente de alcalde de Rodeiro, Alberte Lamazares.