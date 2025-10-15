Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pagan a un comercio la rotura de un escaparate

La junta de gobierno local de Lalín aprobó el abono de la luna de un escaparte de un comercio de moda, roto por el impacto de un expositor municipal en el temporal de marzo. La factura asciende a 1.810 euros y el Concello comunicó el siniestro a la seguro de responsabilidad civil.

