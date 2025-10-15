Modificación del PXOM, sin efectos ambientales

La Consellería de Medio Ambiente hizo público ayer el informe ambiental estratégico relativo a la modificación puntual número 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Silleda. Este cambio introduce reajustes en las alineaciones y variaciones del trazado del viario municipal sobre cartografía en los dos cascos urbanos y en una decena de aldeas. El informe concluye que la variación carece de efectos ambientales adversos significativos.