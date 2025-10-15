Modificación del PXOM, sin efectos ambientales
La Consellería de Medio Ambiente hizo público ayer el informe ambiental estratégico relativo a la modificación puntual número 2 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Silleda. Este cambio introduce reajustes en las alineaciones y variaciones del trazado del viario municipal sobre cartografía en los dos cascos urbanos y en una decena de aldeas. El informe concluye que la variación carece de efectos ambientales adversos significativos.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea