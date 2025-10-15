Lalín abre una paleta de colores

El programa de actividades de las Aulas Sénior de Lalín pintura al óleo, acuarela, informática con dos modalidades –iniciación y avanzado–, Historia del arte y salidas culturales, Estimulación Cognitiva e Inglés con dos modalidades –iniciación y avanzado– arrancaron en él día de ayer.

Las clases de pintura al óleo y acuarela serán impartidas todos los martes de 10.00 a 11.30 y de 11.45 a 13.15 horas en el Espacio Activo de Lalín (local de la antigua radio local). Mientras tanto, Historia del arte y salidas culturales también los martes, comenzaron ayer y serán de 17.30 a 19.00 horas en el Aula del Lalín Arena. Los miércoles desde hoy, de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas se imparten clases de informática con las modalidades de iniciación y avanzado en el aula Cemit. Estimulación cognitiva será los jueves arrancarán mañana con dos grupos, de 16.00 a 17.30 y de 17.30 a 19.00 horas en el Aula del Lalín Arena. Por último, los cursos de inglés se impartirán todos los viernes desde el día 24, en este caso de 10.30 a 11.30 y de 11.30 a 12.30 horas con las modalidades de iniciación y avanzado, en el Espacio Xove de Lalín.

Estas actividades tienen por finalidad exprimir todo el potencial físico, mental y social al máximo y se pretende fomentar la participación activa de todo los lalinenses en el entorno más próximo, de acuerdo con sus necesidades individuales, deseos, habilidades y posibilidades. Como su propio nombre lo indica, ayudan a envejecer de forma más activa, mejorando la salud y creando espacios que nacen como instrumento normalizador y facilitador de la activación social, mediante lo diseño de actuaciones orientadas a desarrollar habilidades sociales y socialización, aprendizaje de las técnicas llevadas a cabo en las aulas para luego poder llevar esos aprendizajes a nuestras casas, fomenta la salud, la autonomía personal y la independencia de las personas mayores entre otras cosas.

El ayuntamiento persigue mediante estas propuestas que la población desarrolle de forma individual y colectiva las capacidades a través de actividades físicas, como la actividad de musicoterapia o el programa Lalín Activa no Rural desarrollado en diferentes parroquias del término municipal, y actividades intelectuales, dotando a las personas de una mejora en la calidad de vida y salud, favorecer su independencia, facilitarles optar a nuevos conocimientos y habilidades, descubrir nuevas aficiones, acercarse a los avances tecnológicos, entre otras materias.