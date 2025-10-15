El CEIP Manuel Villar Paramá celebró este pasado lunes 13 de octubre su tradicional magosto, una jornada dedicada a mantener viva una de las costumbres más emblemáticas del otoño gallego. El alumnado disfrutó de numerosos juegos populares en el patio, como carreras de sacos, tiro de cuerda o zancos. Después, todos pudieron degustar castañas asadas en una vieja carretilla, recogidas de los propios castaños del colegio. La jornada estuvo también animada con música, ofreciendo a los peques una mañana de aprendizaje diferente.

Juegos y castañas en el magosto del Villar Paramá