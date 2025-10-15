Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio de Carboentes afectó a 29,3 hectáreas

La Consellería de Medio Rural cifró en un total de 29,3 hectáreas la superficie de monte raso afectada por el incendio forestal declarado a primera hora del pasado domingo en la parroquia rodeirense de Carboentes. El fuego quedó extinguido poco después de las 20.30 horas de lunes y para su extinción se movilizaron 2 técnicos, 8 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones. La Xunta dispone del número gratuito 085 para que los ciudadanos puedan comunicar la existencia de un incendio forestal.

