Forno exige a la Xunta que cubra la demanda de plazas para las escuelas infantiles

Los socialistas de Lalín lamentan que este municipio concentre la mayor lista de espera en las comarcas entre las escuelas infantiles de la red autonómica, con una docena de niños sin plaza para el presente curso. «Es lamentable que todos los años, numerosas familias de Lalín se queden sin posibilidades de una plaza y, por lo tanto, teman tener que dejar sus puestos de trabajo o pagar por un servicio que debería llegar para todas», subraya su portavoz, Alba Forno.

La edil reclama a la Xunta que amplíe el número de plazas en las escuelas infantiles de Lalín. «¿Queremos que la gente tenga hijos, pero que servicios le ofrecen? Si tienen que dejar sus puestos de trabajo para poder atender a los niños claro está que hay un problema», alega y añade que en la guardería privada también las plazas están cubiertas, por lo que tampoco tienen esa posibilidad en Lalín.

Recuerda que en mayo, el edil de Política Social, Avelino Souto, afirmó que no quedarían familias sin plaza argumentando que en esos momentos tan sólo había tres de Lalín, de las seis que habían quedado sin plaza. Por esto, Forno muestra su malestar ante el «desprecio ha estas familias», dice, y plantea la posibilidad de crear una escuela infantil municipal.