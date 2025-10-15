A Estrada reduce su consumo de agua en más de 500.000 litros diarios

Conocer el agua que llega a los depósitos y saber exactamente la que se consume. Así se resume, en líneas generales, el trabajo de control que el Concello da Estrada desarrolla desde hace meses en la sectorización de la red de abastecimiento municipal, en cumplimiento de la normativa europea que busca garantizar la máxima eficiencia en el uso del agua. Los resultados ya comienzan a notarse: a pesar de la sequía, A Estrada registra los mejores índices de consumo en los últimos diez años.

El concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, aportó el dato tras visitar la presa de Pedrouzos junto a técnicos de Augas de Galicia y de las empresas IDOM y Proyecon. Explicó que, mientras el consumo diario solía situarse entre 3.200 y 3.500 metros cúbicos, actualmente ronda los 2.700. «Estas cifras no se recuerdan en la última década, ni siquiera durante los inviernos lluviosos», apuntó. «Y el camino que seguiremos es el de mejorar estos datos con la sectorización y el control que tenemos en marcha», añadió.

«Lo que se busca es ampliar el control sobre todo el ciclo del agua, sabiendo en todo momento cuánta llega para la distribución, cuánta se consume y si hay fugas o pérdidas», indicó Durán. Desde la presa de Pedrouzos llega agua a los depósitos de Penerada procedente de cuatro manantiales limpios y canalizados. «Para conocer realmente el agua de la que disponemos, hay que regularizar todos los manantiales y presas, colocando contadores», explicó. «En este caso, al proceder de una zona elevada, se suma la ventaja de que llega por gravedad, sin necesidad de bombeos. Por lo tanto, menos consumo y más eficiencia», remarcó.

En el marco de la sectorización, ya se instalaron contadores en el polígono industrial de Toedo y se continuará por la Zona Deportiva y otras áreas. «Obras como las de la Praza de Galicia permitirán también eliminar antiguas tuberías», finalizó Durán.