Conceden licencia para ampliar el IES Aller

El Concello de Lalín otorgó licencia municipal de obra a la Consellería de Educación para los trabajos de ampliación del IES Ramón María Aller Ulloa. Según consta en el presupuesto de ejecución material, la inversión en el centro educativo rebasa los dos millones de euros.

