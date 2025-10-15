Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El club de lectura transita por la plástica

El grupo lalinense celebra el Día das Escritoras con una lectura en diálogo sobre la Bienal Laxeiro

Participantes en el encuentro celebrado en el Museo Municipal.

Participantes en el encuentro celebrado en el Museo Municipal.

REDACCIÓN

Lalín

El Concello de Lalín celebró el Día Internacional das Escritoras con una lectura en diálogo con el arte contemporáneo en la Bienal Laxeiro, Paisaxes e Sombras. El objetivo principal de la actividad fue a reconocer la contribución de las mujeres a la literatura y a la creación artística, favoreciendo el diálogo entre palabra e imagen.

El acto del Club de Lectura se centró en el poema Mentres a herba medre de la poeta gallega Olga Novo, obra caracterizada por la fusión entre naturaleza, cuerpo y memoria, establece una conexión profunda con la tierra y con el paso del tiempo, aspectos que también articulan la propuesta pictórica de Concha Martínez Barreto, presente en la Bienal. La sesión se amplió con la lectura del texto O efecto reliquia, de Teresa Moro,

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents