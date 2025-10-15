El club de lectura transita por la plástica
El grupo lalinense celebra el Día das Escritoras con una lectura en diálogo sobre la Bienal Laxeiro
REDACCIÓN
El Concello de Lalín celebró el Día Internacional das Escritoras con una lectura en diálogo con el arte contemporáneo en la Bienal Laxeiro, Paisaxes e Sombras. El objetivo principal de la actividad fue a reconocer la contribución de las mujeres a la literatura y a la creación artística, favoreciendo el diálogo entre palabra e imagen.
El acto del Club de Lectura se centró en el poema Mentres a herba medre de la poeta gallega Olga Novo, obra caracterizada por la fusión entre naturaleza, cuerpo y memoria, establece una conexión profunda con la tierra y con el paso del tiempo, aspectos que también articulan la propuesta pictórica de Concha Martínez Barreto, presente en la Bienal. La sesión se amplió con la lectura del texto O efecto reliquia, de Teresa Moro,
