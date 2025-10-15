La Central factura 1,7 millones de euros en una sesión con caída de los precios medios

La Central Agropecuaria de Galicia mantiene la elevada afluencia a su mercado de ganado bovino: 1.395 ayer, tres más que la semana pasada, y 1.323 vendidas por un montante global de 1.714.233 euros; casi 70.000 euros menos. Esto se debe a la caída generalizada de los precios. Los terneros de recría promediaron 678,28€, 23,67 menos que el martes anterior; el vacuno mayor se dejó más de 42€ y quedó en 2.378,52 –por encima de la media de los cuatro ejemplares de Vaca y Buey de Galicia, que fue de 2.204,73€– ; y los becerros carniceros cotizaron a 1.661,95€ (-48,37), con 96 de Ternera Gallega Suprema a 1.794,58€.