Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Central factura 1,7 millones de euros en una sesión con caída de los precios medios

La Central Agropecuaria de Galicia mantiene la elevada afluencia a su mercado de ganado bovino: 1.395 ayer, tres más que la semana pasada, y 1.323 vendidas por un montante global de 1.714.233 euros; casi 70.000 euros menos. Esto se debe a la caída generalizada de los precios. Los terneros de recría promediaron 678,28€, 23,67 menos que el martes anterior; el vacuno mayor se dejó más de 42€ y quedó en 2.378,52 –por encima de la media de los cuatro ejemplares de Vaca y Buey de Galicia, que fue de 2.204,73€– ; y los becerros carniceros cotizaron a 1.661,95€ (-48,37), con 96 de Ternera Gallega Suprema a 1.794,58€.

TEMAS

Tracking Pixel Contents