Cancelan los musicales del sábado en A Bandeira

Los espectáculos previstos para este sábado, día 18, en A Bandeira (Bienvenidos a la fiesta y Bienvenidos, musical 80’s-90’s) han sido cancelados. La empresa organizadora se pondrá contacto con todas las personas que compraron entradas para la devolución del importe correspondiente.

