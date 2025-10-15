El BNG vuelve a reclamar las parcelarias de Agolada en el Parlamento

El BNG vuelve a reclamar al Gobierno gallego el desarrollo de concentraciones parcelarias en el municipio de Agolada. El grupo parlamentario acaba de presentar por registro una pregunta para su respuesta en pleno sobre este asunto y en su parte expositiva la iniciativa nacionalista hace mención a los incendios que afectaron a varios núcleos del municipio dezano, con la parroquia de O Sexo como una de las más damnificadas.

Los nacionalistas interpelan a la Consellería de Medio Rural sobre la demora en concentraciones parcelarias en ocho parroquias cuyos vecinos llevan más de dos décadas esperando por estos procesos sin que se produjesen avances en este sentido. Se refieren a las de O Sexo, Eidián, Ramil, Basadre, Agra, Val de Sangorza, A Baíña, Órrea y Berredo. Aseguran que estas parcelarias son demandadas por el 98 por ciento de los vecinos, sin que la concentración de estas casi 4.000 hectáreas de terreno se favorezca el desarrollo de proyectos beneficiosos para la economía local.