Autorizan a ampliar la subestación de Silleda

La Consellería de Economía e Industria ha concedido autorización administrativa y de ejecución para la ampliación de la subestación eléctrica de Silleda. El proyecto de Hidroeléctrica de Silleda contempla un presupuesto de 120.628 euros para ampliar las celdas de salida.

