Arrancan las obras de humanización en la Don Nicolás

Este martes comenzaron las obras de humanización en la calle Don Nicolás de A Estrada, que queda permanentemente cerrada al tráfico. Esta es la primera fase del proyecto de peatonalización de Praza de Galicia, comúnmente conocida por los vecinos como A Farola. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas y se desplazarán posteriormente a Marqués de la Vega Armijo, dejando la glorieta para comienzos de 2026 y el final de las fiestas navideñas.