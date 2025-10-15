Arrancan las obras de humanización en la Don Nicolás
Este martes comenzaron las obras de humanización en la calle Don Nicolás de A Estrada, que queda permanentemente cerrada al tráfico. Esta es la primera fase del proyecto de peatonalización de Praza de Galicia, comúnmente conocida por los vecinos como A Farola. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas y se desplazarán posteriormente a Marqués de la Vega Armijo, dejando la glorieta para comienzos de 2026 y el final de las fiestas navideñas.
