El 40% de las consultas de medicina de familia en el CIS ya son telefónicas

El sistema sanitario tampoco es ajeno a la revolución tecnológica y las imágenes de decenas de pacientes agolpados en la sala de espera para renovar su prescripción farmacéutica han dado paso a un modelo donde la atención presencial prima la diagnosis o pruebas complementarias.

El Sergas acaba de difundir los balances del primer año de funcionamiento del Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín, en el que constan 103.618 citas para médicos de cabecera, de las que el 38,6% fueron telefónicas. Este dato contrasta con lo que acontecía en 2017, cuando las citas no presenciales para medicina de familia suponían apenas el 7 por ciento en la localidad dezana. Los facultativos sí incrementaron sus consultas en estos ocho años y en la actualidad asumen una media de 562 citas más que entonces.

También se incrementó la demanda de pacientes para el servicio de enfermería, pasando de 60.047 citas a finales de la década pasada, a 71.181. Las consultas no presenciales representan, según el último balance, el 7,6 por ciento del total, con 5.348 solicitudes, mientras que otras 2.677 fueron asistencias de este personal a pacientes en sus domicilios. En lo que respecta a la especialidad de pediatría, las citas descienden en estos ocho años un 8%, de 16.308 a 14.993. Un cuarto de las consultas a los pequeños se realizaron por teléfono (3.772), las presenciales sumaron 11.199 y las domiciliarias, solo 22.

Un dato que llama poderosamente la atención son las citas para el servicio de matrona en el complejo sanitario de la cabecera comarcal dezana, una vez que los registros oficiales del último año indican que fueron 7.808 las citas atendidas, mientras que ocho años atrás habían sido 2.295. Este importantísimo salto se traduce en un 240% más de citas para la atención de mujeres durante su embarazo. La asistencia presencial se impone claramente a la telefónica, con 5.978 y 1.830 casos, respectivamente.

También se incrementan las solicitudes de pacientes para acudir al servicio de fisioterapia, citas en las que se produjo un alza de casi el 24 por ciento en estos ocho años. Si durante los últimos doce meses [desde octubre del año pasado, fecha en la que comenzó a funcionar el centro sanitario situado en el Alto de Vales] constan un total de 18.907 citas, entonces habían sido 15.285. En consecuencia, los profesionales de esta sala, situada en la planta baja del ala derecha del edificio, asisten a una media de 1.575 citas mensuales. En pediatría el promedio es, en total con todos los modelos de atención, de 1.249 cada 30 días. A estos balances habría que añadir las consultas del servicio de urgencias, al que acuden tanto menores como adultos.

Por otra parte, el servicio de odontología rebaja sus consultas un 18% sobre las 3.266 agendadas ocho años atrás. No ocurre lo mismo con las citas de farmacia, que pasan de 1.457 a 1.85.