Tomás García triunfa en el Battle of the North 2025
REDACCIÓN
Silleda
El culturista silledense Tomás García Carrodeguas fue uno de los destacados en la edición número 25 del Battle of the North que este fin de semana tuvo lugar en Bertamiráns. El deportista trasdezano, que compitió en Culturismo Máster +40, se llevó el trofeo al mejor posador del campeonato coruñés. García tuvo que competir con varios contrincantes sobre una tarima realizando unas poses obligatorias por parte de los organizadores del evento y cada atleta también dispuso de 60 segundos de coreografía con sus poses libres. Tomás García estaba ayer muy satisfecho con el resultado obtenido en la competición de Bertamiráns destacando el alto nivel de todos los competidores participantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- La «revolución» de las viviendas cápsula se presenta en O Grove