Tomás García triunfa en el Battle of the North 2025

El culturista silledense Tomás García Carrodeguas fue uno de los destacados en la edición número 25 del Battle of the North que este fin de semana tuvo lugar en Bertamiráns. El deportista trasdezano, que compitió en Culturismo Máster +40, se llevó el trofeo al mejor posador del campeonato coruñés. García tuvo que competir con varios contrincantes sobre una tarima realizando unas poses obligatorias por parte de los organizadores del evento y cada atleta también dispuso de 60 segundos de coreografía con sus poses libres. Tomás García estaba ayer muy satisfecho con el resultado obtenido en la competición de Bertamiráns destacando el alto nivel de todos los competidores participantes.