Tamara Blanco, rostro silledense da «muller rural»
O Concello elixe a esta enxeñeira forestal como ‘(in)Visible’ do seu día internacional
Tamara Blanco Calviño pon cara ao Día Internacional da Muller Rural en Silleda, que se conmemora cada 15 de outubro. Recibirá a homenaxe do Concello como (in)Visible 15-O no marco dos actos programados para este venres pola Concellería de Igualdade.
Tatty –como é máis coñecida– Blanco Calviño, de 36 anos, é lalinense de nacemento, pero reside en Silleda desde hai anos e está fondamente vencellada ao municipio trasdezao, onde ten raíces familiares e unha traxectoria vital marcada pola relación co medio rural. Criada entre o pobo e a aldea, viviu de preto a realidade das explotacións gandeiras e leiteiras, experiencia que lle espertou a curiosidade polas plantas e a vocación por coidar da natureza.
Esa paixón levouna a cursar o Ciclo Superior de Forestais en A Granxa (Ponteareas) e, posteriormente, a converterse en enxeñeira técnica forestal, formándose entre a Escola Politécnica Superior de Lugo e a Universidade Federal de Santa María, en Rio Grande do Sul (Brasil).
O seu percorrido profesional no sector forestal comezou como peón de incendios, asumindo con dedicación todas as categorías: condutora especialista, xefa de brigada e técnica de maquinaria pesada nos distritos forestais XVI e XVIII (Deza-Tabeirós e Vigo-Baixo Miño). Tamén percorreu Galicia facendo sinalamentos de madeira en pé e exerceu como inspectora técnica no Banco de Terras de Galicia e nas Aldeas Modelo.
Ademais, imparte cursos de formación a brigadas de incendios forestais, transmitindo coñecementos e experiencia a novas xeracións de profesionais. Actualmente traballa en Tragsatec, dentro da encomenda de actualización da base de datos da xestión de augas da Confederación Hidrolóxica Miño-Sil, no marco do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO).
O seu exemplo simboliza a presenza crecente das mulleres nun ámbito tradicionalmente masculinizado: «O sector forestal segue a ser minoritario en mulleres, pero cada vez somos máis as que deixamos pegada como enxeñeiras, axentes forestais, bombeiras ou motoserristas, grazas ás compañeiras que abriron camiño e aos compañeiros que nos respectaron por igual», sinala Tatty Blanco.
O acto de recoñecemento terá lugar o venres 17 de outubro ás 20:30 horas na Praza Siñor Afranio, no marco da celebración do Día da Muller Rural, que inclúe o espectáculo Fume, da compañía Máisquedanza. «Con esta homenaxe queremos poñer en valor o traballo das mulleres que, como Tamara, coidan, producen e fan medrar o rural galego, sendo referentes para as novas xeracións», engade a rexedora, Paula Fernández Pena.
