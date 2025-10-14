Scene Ballet apura el paso

Ya queda menos para que los ocho alumnos de Scene Ballet emprendan viaje a tierras francesas para disputar el Europeo de danza que tendrá lugar el 25 y 26 de octubre. Los ensayos se han incrementado en los últimos días al igual que los nervios de los jóvenes participantes en una cita tan importante.

Cabe recordar que todos ellos actúan con coreografía individual. Se trata de Yohana Vieira Brito con danza clásica, Candela Vázquez Eineos (de Chantada) con danza urbana, Jimena García Fernández (de Chantada) con danza urbana, José Gulías Rodríguez con danza clásica, Mara Blanco López con danza clásica, Saleta Cea Cea (de Vila de Cruces) con danza clásica, Lidia González Nogueira con danza clásica y Olaya Gil López con danza urbana. Este certamen atrae a bailarines de élite de todos los rincones del continente. Más allá de la competición, el evento ofrece una oportunidad única para que los bailarines se inspiren entre sí, compartan conocimientos y establezcan conexiones significativas con profesionales del campo. A lo largo de los años, este concurso ha sido el trampolín de numerosas estrellas. Bailarines que una vez pasaron por este escenario ahora encabezan compañías de renombre mundial o triunfan como solistas internacionales, «llevando consigo el legado del concurso a cada paso que dan», recalca la organización..