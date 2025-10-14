Los rodeirenses adquieren conocimientos de tecnología
La Diputación provincial puso en marcha ayer en Rodeiro un seminario de capacitación digital. Participan más de una treintena de alumnos, que adquieren conocimientos sobre el uso de la aplicación electrónica del Sergas, banca móvil, compras a través de internet y redes sociales. Además, una quincena de usuarios de la Asociación de Mulleres en Igualdade de Moneixas (Lalín) participan desde hoy en una actividad de yoga. En este caso la propuesta corresponde a un programa de participación social también impulsado por la administración provincial.
