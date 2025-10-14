Rodaje de «O pesadelo das vacas» en la Praza da Igrexa de Lalín

La Praza da Igrexa de Lalín fue una de las localizaciones del rodaje de la película O pesadelo das vacas, el primer largometraje de Rafa de los Arcos. La cinta, producida por Matriuska, traslada esta mañana su grabación al multiusos lalinense. Para primera hora de la mañana está prevista una visita institucional de representantes de Xunta, Diputación y de los ayuntamientos de Lalín, Silleda y Rodeiro, donde se rodará esta película.