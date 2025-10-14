Ribela pone en valor la Fervenza do Esqueiro

La Asociación de Vecinos de Ribela continúa con su labor de poner en valor los rincones con encanto de la zona, promoviendo iniciativas que fomentan el turismo rural y refuerzan el sentido de comunidad. Para ser más concretos, recientemente la agrupación ha llevado a cabo la señalización de la Fervenza do Esqueiro, un paraje natural que hasta ahora resultaba complicado de localizar para quienes no conocían bien la aldea. Gracias al trabajo desinteresado de los vecinos, ahora tanto los habitantes como los visitantes pueden acceder al lugar siguiendo un recorrido claramente indicado, lo que facilita su disfrute y preserva la seguridad de quienes lo recorren.

Aunque el sendero que conduce a la Fervenza todavía conserva «cierto aire agreste», al estar poco transitado, recorrerlo resulta especialmente gratificante. Y, como dicen los vecinos, «se hace camino al andar». De hecho, lejos de desanimar, esta característica puede aportar un toque de aventura y autenticidad que pocos entornos urbanos pueden ofrecer.

Los responsables detrás de esta iniciativa explican que durante esta época del año, la Fervenza no se encuentra en su momento óptimo debido a la sequía que ha afectado a la región, de modo que el caudal de agua es menor al habitual. Sin embargo, esto no resta valor al lugar, que sigue siendo un espacio espectacular rodeado de naturaleza, con árboles centenarios.

Por otra parte, la formación vecinal de Ribela también anunció la presentación de su perfil en redes sociales, una iniciativa pensada para difundir los encantos de la aldea, dar visibilidad a los distintos eventos y comunicar las necesidades de la comunidad. Con esta estrategia, la entidad busca conectar con un público más amplio, atraer a visitantes interesados en la naturaleza y fortalecer el vínculo entre vecinos y antiguos residentes que mantienen lazos con la parroquia.

En definitiva, el trabajo de esta entidad local pone en valor tanto el entorno natural como la cultura de la zona, demostrando que el esfuerzo colectivo puede transformar un rincón aislado en un espacio apreciado. Esta actuación es solo un ejemplo de cómo la colaboración vecinal y el cariño por la tierra pueden revivir la aldea.