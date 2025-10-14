El pádel estradense crece con su liga

La Liga Local de pádel de A Estrada arranca su tercera edición consolidada ya como referente del deporte en la zona, donde esta vez la competición alcanzó su máximo histórico de participación con 24 parejas inscritas. Este crecimiento obligó a la organización a diseñar un formato más profesional y competitivo, buscando siempre que el campeonato sea lo más equilibrado y divertido para sus participantes.

Para gestionar el aumento de parejas, la liga se dividirá inicialmente en dos grupos. Tras una fase inicial, los equipos se repartirán en tres categorías según su clasificación, con un sistema que garantiza que la liga sea lo más competida posible, donde todos tendrán opciones de acceder a un trofeo final hasta las últimas jornadas.

David Quinteiro, responsable de la inmobiliaria Trecce, que patrocina el evento junto a otras empresas como Asimac, Talleres Pontevea,As Tres Portiñas o el propio Estrada Pádel, celebra el buen ambiente y el compromiso de los casi 50 participantes, claves en el éxito de la liga que llega ya a su tercera competición.

«Esto no deja de ser una liga local, pero una es una liga local que tiene ese toque de profesionalidad que, definitivamente, hace que todo el mundo se lo tome en serio y esté tan bien organizado», comenta él, que también participa como jugador. La liga tuvo su jornada inaugural de confraternización el pasado viernes, con su tradicional churrascada, donde se les entregaron las equipaciones oficiales a los jugadores, y se les explicaron las normas, donde volverán a tener que pagar un euro por cada doble falta, o si no llevan la equipación.

«Más allá de competir, lo que importa es pasarlo bien», subraya Quinteiro. «Esto nació entre amigos, y aunque cada año se hace más profesional, el espíritu sigue siendo el mismo: compartir buenos momentos dentro y fuera de la pista», remata.