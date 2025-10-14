Muere un hombre de Dozón en un ataque de velutinas mientras rozaba

Un hombre de 79 años murió este martes tras un ataque de un enjambre de velutinas que ocurrió en una carballeira próxima a su vivienda. Según explicó a la TVG el vecino que acudió a socorrerlo, la víctima falleció mientras lo trasladaba a un centro médico.

De acuerdo con esta fuente, la víctima estaba rozando cuando recibió la acometida de las avispas, cuyo nido estaría camuflado entre la maleza.

El vecino estaba haciéndose cargo de sus vacas cuando escuchó los gritos. En un primer momento, lo metió en el coche todavía consciente, pero al poco tiempo perdió la vista y, luego, ya no volvió a responderle. Se desconoce si el fallecido era alérgico, pero se encontraba en buen estado de salud.