Louzao presenta ante el PP local una ejecutiva de 60 personas
El acto contará con la presencia de Alfonso Rueda y Luis López
REDACCIÓN
El único candidato a presidir el Partido Popular de A Estrada tras el décimoprimero Congreso Local, que se celebrará el próximo domingo 19 de octubre, Gonzalo Louzao, presentará para aprobación de los afiliados un Comité Ejecutivo de unos 60 miembros, «equilibrado en la representación urbana y rural, y combinando experiencia y renovación».
Asimismo, el también actual alcalde destacó que «la amplitud y diversidad del comité reflejan la fortaleza y el arraigo social del PP de A Estrada tras el gran trabajo de José López Campos y su equipo durante casi cuatro mandatos». En esta línea, como reconocimiento a su trayectoria, Louzao propondrá al exmandatario como Presidente de Honor del partido. El Congreso se celebrará a las 12.00 horas en el pabellón anexo al Polideportivo Coto Ferreiro, con la participación de Luis López y Alfonso Rueda, presidentes provincial y autonómico del PP, respectivamente.
