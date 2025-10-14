Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lembranza de Anisia Miranda en Gres polo Día das Escritoras

Ofrenda floral ante a tumba de Anisia Miranda, en Gres.

A Fundación Xosé Neira Vilas, de Gres (Vila de Cruces), acolleu onte un acto de lembranza a Anisia Miranda coincidindo coa celebración do Día das Escritoras. Comezou cunha ofrenda floral aos pés da tumba onde está enterrada a escritora galego-cubana y seguiu cunha lectura de textos na sede da fundación, con música a cargo de Francisco Castro, así como doutras autoras nas catro linguas do Estado. Nos actos participaron, entre outros, o presidente de entidade organizadora, Fernando Redondo; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e o concelleiro de Cultura de Vila de Cruces, Julio López.

