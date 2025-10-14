Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio forestal de Carboentes, ya controlado, supera las 29 hectáreas

Una avioneta vuela sobre la zona del fuego.| Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Rodeiro

El incendio forestal originado a primera hora de la tarde en la parroquia rodeirense de Carboentes alcanza ya al menos 29 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. El fuego que comenzó a las 14.26 horas del domingo quedó controlado desde las 8.20 horas del lunes.

Para la extinción de las llamas se movilizaron dos técnicos, siete agentes, 16 brigadas, 11 motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones. El incendio no afectó a viviendas ni fue preciso que se tomasen medidas extraordinarias.

La consellería recuerda que la ciudadanía dispone del número teléfono gratuito 085 para llamar en caso de que se detecte algún incendio forestal.

