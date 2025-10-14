A fuego a por la jubilación

Tras la aprobación hace casi un año de la Ley 5/2024 de 8 de noviembre, que reconocía oficialmente la figura del bombero forestal y permitía su jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores, muy pocos profesionales de este ámbito fueron beneficiados por sus nuevas condiciones.

Uno de esos pocos afortunados fue el estradense García, natural de Codeseda y con más de treinta años de servicio en el Distrito XIX de Caldas-Salnés. Él fue el primer bombero forestal jubilado en Galicia al amparo de la nueva ley, donde tras unos trámites más sencillos de lo que pensaba, y gracias a la colaboración de la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de A Estrada, pudo hacer efectiva su jubilación el 22 de febrero de este año.

Sin embargo, hoy en día la situación cambió y muchos de sus compañeros en toda Galicia y en el resto de España siguen sin poder acceder a ese mismo derecho, pese a que cumplían prácticamente las mismas condiciones, y algunos tenían incluso su informativo en el que se les reconocía su derecho a jubilarse.

Según García, el origen del conflicto está en la falta de certificación del modelo oficial de solicitud de jubilación por coeficiente reductor, un documento imprescindible que debe emitir la administración autonómica. Según denuncia el veterano bombero, «la Xunta de Galicia se negó durante meses a cumplimentar dicho formulario, alegando que no estaba obligada a hacerlo, lo que dejó a decenas de trabajadores en el limbo, sin poder avanzar».

El estradense explica que el decreto que regula estos coeficientes reductores ya existía desde 2008 y que la única modificación necesaria era puramente terminológica. «El decreto que se aplicaba era el 383/2008, del 14 de marzo, para los bomberos al servicio de las administraciones públicas. Lo único que faltaba era incluir las palabras ‘bomberos forestales’, porque en Galicia nosotros ya cumplíamos con los requisitos exigidos», detalla.

Esa modificación llegó finalmente con el Real Decreto 817/2025, del 16 de septiembre, que añadió expresamente el término «bomberos forestales» en el texto, sin modificar nada más. «Eso demuestra que nuestra jubilación era y fue totalmente legal desde el principio, por lo que nos jubilamos con arreglo a la ley. Si no fuera así, nos habrían revocado la pensión», explica.

Episodio a nivel nacional

El bombero estradense atribuye este bloqueo a un episodio ocurrido a nivel nacional, cuando UGT se reunió en Madrid con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y cuestionó la legalidad de las primeras jubilaciones tramitadas, como era el caso del propio García. «Les dijeron que los que nos habíamos jubilado lo habíamos hecho en fraude de ley, y la Secretaría de Estado respondió que revisarían los casos», comenta. «Pero eso nunca pasó, porque no había nada irregular. Lo que ocurrió fue que, desde entonces, se paralizaron los nuevos expedientes hasta que saliera el decreto modificado», indica.

García advierte que «el retraso que esto supone al resto de compañeros es inaceptable, especialmente porque la situación era previsible». Por otro lado, con una edad media de la plantilla gallega muy avanzada, se espera que entre 150 y 200 forestales se puedan jubilar en breve, lo que obligaría a la Xunta a contratar nuevo personal. «Hay que tirar de las listas. Estos problemas se sabían hace un año que iban a pasar y no hicieron nada», repite. Aunque él ya disfruta de su merecido descanso, se siente en la obligación moral de seguir ayudando a sus compañeros, al igual que hacía en su oficio.