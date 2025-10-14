A Fervenza de Ouzande celebra su Ruta de Outono

Un animado grupo de 25 personas participó este fin de semana en la ruta organizada por A Fervenza de Ouzande, disfrutando de una mañana soleada y agradable. Los caminantes completaron los 12 kilómetros del recorrido dentro del tiempo previsto y la agrupación ya anunció que su próxima caminata será el 25 de diciembre, Día de Navidad.