A Fervenza de Ouzande celebra su Ruta de Outono
Un animado grupo de 25 personas participó este fin de semana en la ruta organizada por A Fervenza de Ouzande, disfrutando de una mañana soleada y agradable. Los caminantes completaron los 12 kilómetros del recorrido dentro del tiempo previsto y la agrupación ya anunció que su próxima caminata será el 25 de diciembre, Día de Navidad.
