Exitosa Festa da Xuventude en Carbia

La parroquia de Carbia (Vila de Cruces) celebró el sábado su XXVI Festa da Xuventude con gran éxito en cuanto a afluencia de público. Fueron muchos lo que no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de una verbena con las orquestas Marbella y París de Noia. Pero la jornada había arrancado con misa dedicada a San Antonio Abad y una sesión vermú animada por el dúo Reflejos.