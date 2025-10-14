A Estrada recibe 385 plazas para los viajes del Imserso

El Concello da Estrada acaba de recibir la resolución del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por la que se conceden al municipio 16 viajes y un total de 385 plazas. Desde la administración municipal ya se está contactando con las personas inscritas para que –siguiendo el orden de inscripción realizado el pasado mes de julio– acudan al consistorio a elegir su destino.

Los usuarios serán atendidos entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre. Tras el aviso telefónico, los interesados recogerán en el Concello una carta con toda la información sobre destinos, fechas y precios. Se trata de una comunicación personalizada, que incluye también una cita en la que deberán acudir al departamento de Servicios Sociales para elegir su viaje. A partir del 20 de octubre están programadas 30 citas diarias.

El Concello destaca la conveniencia de que las personas acudan a su cita con varias opciones pensadas, teniendo en cuenta que algunos destinos preferentes podrían estar agotados cuando llegue su turno de elección. Y advierte de que se respetará de manera estricta el día y la hora asignados a cada cita. Aunque tras la inscripción realizada en julio se remitió al Imserso el número total de solicitudes, las plazas concedidas son menos que las demandas, por lo que no podrán viajar todos los solicitantes. Los primeros viajeros partirán el 10 de febrero y los últimos lo harán el 1 de junio.

Destinos y precios

En cuanto a los destinos, figuran Mallorca, Roquetas de Mar (Almería), Benidorm (Alicante), La Manga (Murcia), Palencia o Tenerife. La estancia más corta será de seis días, mientras que las más largas durarán diez. Los precios oscilan entre 285 y 464 euros, e incluyen el traslado en autobús hasta el aeropuerto, organizado por el Concello de A Estrada para facilitar el desplazamiento de los vecinos participantes.