A Estrada y Lalín acogen pruebas de certificación de competencias digitales

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) convoca 2.456 plazas de carácter libre para obtener la certificación autonómica en competencias digitales en el nivel intermedio. Las inscripciones pueden realizarse desde hoy hasta el viernes 27 de octubre, a través de la red Cemit.

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y tiene como finalidad acreditar los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para utilizar las tecnologías digitales, tanto a nivel personal como social o profesional. Las pruebas se realizarán del 26 al 28 de noviembre y del 3 al 5 de diciembre en las aulas Cemit de 51 concellos. Entre ellos están A Estrada, que dará cabida a cuatro tandas de 10 plazas cada una los días 26 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, y Lalín, con exámenes los jueves 27 y 4 y 18 personas en cada jornada; las pruebas están fijadas para las 10:00 horas. Lugares, fechas y horarios de todas las convocatorias pueden consultarse en la página web de la red Cemit.