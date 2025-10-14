Dieciséis bebés se quedan sin plaza en las escuelas infantiles de la Xunta

La administración autonómica cerró el período extraordinario de matrícula del mes de septiembre en las guarderías de la red Galiña Azul con 16 menores sin plaza y otros 26 admitidos. La mayor parte de la lista de espera, como suele ser habitual, se concentra en los centros públicos de Lalín, donde una docena de bebés quedaron fuera, mientras que los restantes cuatro corresponden a la guardería de Silleda.

El Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar acaba de difundir los listados definitivos de este período extraordinario y del mismo se desprende que en la escuela infantil situada en el polígono empresarial Lalín 2000 quedaron sin plaza seis menores, cuatro de ellos del tramo comprendido entre los cero y un años, y los dos restantes en el que va de uno a dos años. Una situación idéntica se reproduce en el centro operativo al lado del auditorio municipal lalinense, la escuela infantil Pontiñas, cuya lista de espera está formada por seis bebés con la misma distribución por edades. Cuatro menores, todos del segmento de entre uno y dos años, no pudieron acceder al centro situado en la capital municipal de Silleda. Tres habían solicitado servicio de comedor y jornada completa. En el caso de los bebés del centro educativo del polígono de Lalín sin plaza para los seis se había propuesto asistencia en régimen de jornada completa y con comedor, mientras que en la Pontiñas había cuatro peticiones para jornada completa y comedor y una sin comida, además de una solicitud de media jornada con comedor.

En lo que respecta a los admitidos, en la escuela infantil del parque industrial de la cabecera comarcal dezana fue seleccionado un alumno en este período extraordinario y otros cuatro en la Pontiñas. La guardería de la red autonómica de Silleda fue la que más matrículas añadió el pasado mes, con una decena a mayores, otros cinco se sumaron a la de A Estrada, cuatro a la de Vila de Cruces y dos a la que funciona en el núcleo de Cerdedo. En consecuencia, salvo en Lalín y Silleda, en los demás concellos de las comarcas con escuelas infantiles de la Xunta no existe lista de espera, ya con los resultados definitivos de la Consellería de Política Social.

Con el plazo ordinario de matrícula habían sido 76 los menores que quedaron sin plaza (40 en Lalín, 23 en Silleda, 7 en Vila de Cruces y 6 en A Estrada). Si contamos los admitidos ya entonces y sumamos los matriculados en este plazo extraordinario de septiembre, los dos centros lalinenses deberían contar con 160 niños, 77 en el de Silleda, 53 en el de Vila de Cruces, 62 en el estradense, 13 en el de Forcarei y una quincena en el de Cerdedo. Cabe indicar que la administración autonómica también mantiene una escuela infantil en territorio de Cotobade, en este municipio fusionado.