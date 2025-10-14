El derrumbe de un establo en Rodeiro deja una decena de vacas heridas

El colapso de la techumbre de una explotación ganadera de Rodeiro dejó el domingo por la tarde maltrechas a unas diez vacas. Sobre las 19.00 horas el 112 avisó a los bomberos de que se había caído el tejado de una nave en Riobó (Rodeiro) propiedad de la empresa Agrícola Ledo. Tras la alerta se personaron en el lugar dotaciones del parque intercomarcal de bomberos, Guardia Civil y GES de Lalín. El aparatoso incidente finalmente se quedó en un buen susto e importantes daños materiales de una firma que pudo salvar a la totalidad de sus cabezas de ganado.

La mayoría de las vacas no fueron afectadas por el derrumbe del establo. | Bernabé/Javier Lalín

Según informan los bomberos, fue necesario llevar a cabo un rescate de animales que estaban debajo de la estructura que había colapsado antes de tener que lamentar la pérdida de alguno de ellos. Los bomberos de Silleda extrajeron, cortaron y retiraron vigas y paneles que cayeron sobre los animales, rescatando una decena de cabezas de vacuno de las 60 en total de la explotación, que fueron trasladadas a otro nave colindante de Agrícola Ledo. En la intervención se invirtieron algo más de un par de horas para conseguir poner a buen recaudo los animales.

Tanto los propietarios de la explotación como los miembros de los servicios de emergencia que trabajaron en la maltrecha nave, la causa del desplome de la nave afectada fue que de forma accidental una máquina manipulada por un operario de la empresa tocó uno de los pilares que sostenía la estructura de la cubierta del establo rompiendo la viga y dejando sin contrafuerte toda la techumbre de la nave. Los propietarios de la explotación seguían ayer haciendo una valoración de los daños.