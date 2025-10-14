Criado y otros tres curas administrarán las parroquias de Lalín y Dozón y tres de Cruces

El Obispado de Lugo hizo este martes públicos los nuevos nombramientos que afectan en especial al Arciprestado de Deza. Confirmada la marcha de Marcos Torres Gómez a la Unidad Pastoral Número 1, en el Arciprestado de Abeancos-A Ullloa, José Criado Sánchez ha sido nombrado párroco «in solidum», moderador al frente de un equipo que completan José Ramón Pena Taboada, como párroco «in solidum», miembro, Santiago Lillo Ortiz, como vicario parroquial, y José Antonio Salgado Agromartín, como adscrito.

Además, dentro de los diáconos, Jesús Ángel González Beltrán también ha siso asignado al equipo sacerdotal de Lalín. La toma de posesión está prevista para el domingo 16 de noviembre. Criado compaginará esta tarea pastoral con el rectorado de la Virgen de O Corpiño, situado en la parroquia de Santa Baia de Losón.

Todos ellos asumen un total de 58 parroquias entre Lalín, Dozón y Vila de Cruces. Se trata de las parroquias lalinenses de Albarellos, Anseán, Anzo, As Dores de Lalín, Barcia, Bendoiro, Bermés, Botos, Busto, Cadrón, Camposancos, Cangas, Castro de Cabras, Catasós, O Cello, Cercio, Cristimil, Doade, Donramiro, Donsión, Filgueira, Fontecabalos, Galegos, Goiás, Gresande, Lebozán, Lodeiro, Losón, Maceiras, Madriñán, Méixome, Muimenta, Moneixas, Noceda, Palmou, Parada, Prado, Rodís, Santiso, Sello, Soutolongo, Val do Carrio, Veiga, Vilanova, Vilatuxe, Xaxán, A Xesta y Zobra. A ellas se unen las de Bidueiros, Santa María de Dozón, Maceira, O Castro, Saa, Sisto y Vilarellos, en el municipio de Dozón, y las de Fontao, Losón y Toiriz en el de Vila de Cruces.

Nuevo destino

Por lo que respecta a Marcos Torres, el prebístero natural de Lalín finalmente recalará en la zona de influencia del municipio de Melide. Le han sido encargadas un total de 23 parroquias que destacan por una corta extensión de terreno, al contrario de lo que ocurre con las correspondientes al Arciprestado de Deza, donde las dimensiones son mucho más grandes. Torres asume las siguientes feligresías: Abeancos (San Cosme y San Salvador), Agrón, Ánxeles, Barreiro, Campos, Cazallas, Folladela, Furelos, Gondollín, Leboreiro, Liñares, Maceda, San Pedro Meire, Melide (San Pedro y Santa María), Moldes, Pedrouzos, Oleiros, Varelas, Vimianzo, Xubial y, por último, Zas de Rei.

El sacerdote lalinense no estará solo en su nuevo destino de la zona de Abeancos en tierras coruñesas a partir del mes que viene, que es cuando será la toma de posesión. Acompañándole como vicario parroquial estarán Evanán Enrique GonzálezAtencio, que también será administador parroquial en Beigonde , Pezobre, Ribadulla, San Román y Visantoña, y Carlos Jesús Sánchez Márquez en la unidad pastoral número 1 de la zona de Abeancos, puesto que alternará con el de administrador parroquial de Barazón, Belmil, Niñodaguia, Novela, Pezobrés, Ponte Arcediago, Rairiz, Santiso y Serantes.

Pérez y Catanga se reparten 18 parroquias en Silleda y Merza

La remodelación eclesiástica hecha pública este martes por la diócesis que preside el obispo Alfonso Carrasco también afecta, aunque en menor medida, a un total de 19 parroquias situadas en el término municipal de Silleda. El sacerdote José Pérez Barreiro y el misionero saletino José Catanga aparecen en la relación de nuevos administradores parroquiales de todas ellas. Ambos seguirán llevando las que tenían adscritas hasta ahora, según confirman desde el obispado lucense.

En el caso de José Pérez Barreiro, actual párroco de Silleda, será a partir de ahora el administrador parroquial de una docena de feligresías silledenses. Son las de Ansemil, Breixa, Carboeiro, O Castro, Escuadro, Margaride, Martixe, Negreiros, Saídres y Vilar. Mientras que el misionero José Catanga fue nombrado administrador parroquial de otras tantas, como las de Abades, Cervaña, Lamela, Manduas, Merza, Moalde, Pazos, Piñeiro y Rellas.

De esta forma, la Diócesis de Lugo completa una profunda remodelación provocada por el traslado de Marcos Torres a Abeancos-A Ulloa y el desembarco de Criado al frente de la parroquia de Lalín, como referente de la Iglesia en Deza.