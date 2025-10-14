El Concello sacará a licitación las obras en el Manuel Regueiro

El gobierno local de A Estrada aprobó ayer la apertura del expediente de contratación para la obra de remodelación del campo de fútbol Manuel Regueiro, ubicado en la Zona Deportiva. Los trabajos, que serán serán financiados en el marco del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, cuentan con un presupuesto de 307.721,79 euros y la contratación se realizará mediante un procedimiento abierto simplificado.

Así, el anuncio se publicará en la plataforma de contratación del sector público para que los interesados puedan presentar las propuestas que consideren pertinentes durante un plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a su publicación.

El campo de fútbol Manuel Regueiro presenta actualmente un muro perimetral deteriorado, unas gradas desmontables de capacidad insuficiente y la existencia de un único aseo para el público. Además, en el recinto hay postes inutilizados de la antigua instalación de iluminación. Partiendo de esta situación, el proyecto para el que ayer se inició el expediente de contratación incluye la sustitución del cerramiento actual y de las gradas existentes, así como la construcción de aseos, junto con otras mejoras.

Para la sustitución del cerramiento, se procederá a la demolición del actual, compuesto por postes metálicos y malla de alambre. Se construirá uno nuevo con postes tubulares rectangulares y chapa ciega de acero, lacada alternando gris grafito y blanco, con un diseño idéntico al empleado en el Novo Municipal.

La actuación también supondrá la construcción de una nueva grada de 42 metros de longitud, con cinco filas y cubierta de chapa sobre estructura metálica. La nueva instalación podrá acoger aproximadamente a 350 personas. Además, el proyecto contempla otra serie de mejoras en fontanería, electricidad y carpintería.