Comienzan las charlas sobre educación sexual a escolares

Las charlas sobre educación sexual que el Concello de Lalín llevará a todos los colegios públicos del municipio dieron comienzo ayer en el CEIP Xesús Golmar.

El programa está destinado a estudiantes de 1º a 5º de primaria y se llevará a cabo en sesiones de dos horas por grupo hasta el próximo mes de mayo. El denominado proyecto Abeirar se coordina a través de la Oficina Municipal de Igualdade y está financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violenciad de Género.