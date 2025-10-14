Comienzan las charlas sobre educación sexual a escolares
REDACCIÓN
Lalín
Las charlas sobre educación sexual que el Concello de Lalín llevará a todos los colegios públicos del municipio dieron comienzo ayer en el CEIP Xesús Golmar.
El programa está destinado a estudiantes de 1º a 5º de primaria y se llevará a cabo en sesiones de dos horas por grupo hasta el próximo mes de mayo. El denominado proyecto Abeirar se coordina a través de la Oficina Municipal de Igualdade y está financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violenciad de Género.
