Clausuran el taller de empleo que formó a una decena de lalinenses

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, participó ayer por la mañana en la clausura del programa de empleo de garantía juvenil Amorea, en el ayuntamiento de Lalín.

El programa, que tuvo una duración de cerca de un año, contó con una financiación de la Xunta de cerca de 280.000 euros que permitió que una decena de jóvenes se formaran de forma teórica y práctica en la especialidad de gestión de almacén y aprovisionamiento.

El delegado estuvo acompañado por el alcalde, José Crespo, y destacó durante su intervención «la importancia de este tipo de iniciativas en las que la Xunta colabora con los ayuntamientos para apostar de forma directa y decidida por la mejora de la empleabilidad de los chicos y chicas gallegos». Cabe destacar que, además de recibir una formación teórica, los participantes en taller laboral realizaron un trabajo efectivo en las instalaciones municipales.