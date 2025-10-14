Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bonsáis A Estrada, en el Congreso Gallego de Bembibre

Bonsáis A Estrada, en el Congreso Gallego de Bembibre |

Bonsáis A Estrada, en el Congreso Gallego de Bembibre |

El Club bonsáis de A Estrada participó este fin de semana en el Congreso Gallego del Bonsái celebrado en Bembibre (A Coruña), junto a expertos de España y Portugal. Una decena de integrantes mostraron en la cita sus mejores ejemplares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents