Bonsáis A Estrada, en el Congreso Gallego de Bembibre
El Club bonsáis de A Estrada participó este fin de semana en el Congreso Gallego del Bonsái celebrado en Bembibre (A Coruña), junto a expertos de España y Portugal. Una decena de integrantes mostraron en la cita sus mejores ejemplares.
